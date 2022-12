«Me están preguntando que si yo dije que si ya no me llevo con Martha Debayle. Dije que no nos hemos visto, que ya no somos tan cercanas como éramos, éramos comadres», relató.

La periodista señaló que, anteriormente, solía hablar con Debayle hasta tres veces al día, e incluso, a altas horas de la madrugada.

«Yo sigo queriendo muchísimo a la Debayle, nada más ya no nos hablamos como antes, antes hablábamos tres veces al día o cuatro, de madrugada, así pasa», puntualizó.

“Muy buena entrevista Adela, que se lleven o no tú y Martha, muy particular decisión, ¿en qué afecta al público?”, “Yo sigo a Martha y me parece muy bueno su programa, pero se ve que a veces se pasa de pesada, puede que algún desacuerdo hayan tenido”, escribieron algunos usuarios.

Con información de Telediario