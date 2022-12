“He tenido momentos en mi vida en donde si ya no he querido vivir y me he preguntado ‘este dolor lo único que hace si tú no estás aquí es pasárselo a ellos’ ¿quién prefieres que sufra, ellos o tú?”, externó la conductora en la entrevista con Yordi.

“Lo he pensado si cuando me ha revolcado la ola terriblemente y no veo solución y veo que es una tras otra si digo: ‘con qué sentido sigo’”, recordó.

Finalmente, aseguró que ha aprendido a ser ella quien se lleve todos los golpes de la vida con tal de que sus hijos sufran lo menos posible.

“Yo no quiero que mis hijos sufran entonces fui aprendiendo a lo largo de los años, de alguna manera, el valor para ser yo quien afronte los dolores y que ellos reciban lo menos posible”.

