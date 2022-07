«Ya no aguanto» Rubí confiesa que quiere abandonar La Academia

México.- Rubí, quien fue la quinceañera más famosa y ahora está en La Academia, confesó que ya quiere abandonar la competencia de canto.

Durante la transmisión 24/7, espectadores pudieron observar que mientras estaba en su habitación con compañeras,Rubí confesó que no se ve en la final de La Academia y que le sorprende que duró tanto en la competencia después de seis eliminaciones y una salida por decisión propia.

«No wey, yo para ser honesta, yo soy realista, yo no me veo en la final ni nada de eso, antes me sorprende que duré, pero ya no aguanto wey, ya», dijo Rubí.

La participante confesó que, si le gusta cantar, pero la crítica de los expertos llega a afectar su desempeño

«Y sí me gusta cantar», agregó Rubí.

Cesia, otra integrante del reality show le dijo directamente a Rubí que disfrutara de su estadía en la casa pues era una experiencia que no se iba a repetir otra vez.

La Academia está por celebrar su séptimo concierto este domingo y los integrantes de la casa están llegando a un punto de presión por destacar y ganar el voto del público, que es lo único que los puede salvar de ser eliminados.

