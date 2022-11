México.-Fue durante una plática en vivo con sus miles de seguidores de TikTok, que la influencer reveló algunos detalles de su vida en pareja y los cambios que han habido tras varios años de relación, sin embargo sus declaraciones se pasaron de sinceridad, pues terminó exhibiendo a su novio.

Por si te lo perdiste: Captan a Shakira llorando en la calle y sospechan que fue por Piqué

ADVERTISEMENT

Hay que reconocer que Mona una vez que entra en confianza con sus seguidores, se le olvida de todo filtro y suele soltar las palabras sin pelos en la lengua, tal como las piensa, algo que la ha caracterizado y por lo que se ha vuelto muy popular en redes sociales.

“Voy a ser bien sincera, la otra vez yo sentía que a Geros no se le paró bien (…) yo le decía, no Ceros, te falta un pedacito. A veces siento que me duele más adentro de la panza y ahora no me está doliendo nada, no me están dando ni cosquillas”, mencionó la famosa a través de TikTok.

Tras estas declaraciones, algunos de sus seguidores reaccionaron con risas, sobre todo aquellos que conocen la forma de ser de Mona, sin embargo, otros usuarios denunciaron que humilla a su pareja en vivo.

Recordemos que esta no sería la primera vez que acusan a Mona de hablar mal de Geros, pues anteriormente ha dicho que no le gusta ya físicamente.

“Me desespera a la hora de hacerlo contigo. Me gustabas más flaco. Flaco, como dices, eras más flexible, rápido, aguantabas más tiempo. Ahorita ya nada más es un minuto porque te estás bofeado”, expresó.