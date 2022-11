México.- Son muy pocos los conductores que logran ganarse el cariño del público con sus programas, colaboraciones y participaciones especiales en los eventos más importantes del año. Tal es el caso del Capi Pérez, un presentador y comediante mexicano que ha ganado popularidad gracias a su sentido del humor que frecuentemente deja al descubierto en Venga la Alegría, La Resolana y redes sociales.

Y esta vez no fue la excepción, pues aunque se encuentra en Qatar disfrutando de la justa mundialista, sigue publicando contenido en sus cuentas. Fue en Facebook donde, durante la mañana de este miércoles 23 de noviembre, bromeó sobre un artículo que Ángela Aguilar usó para sostener su pantalón en una sesión fotográfica que compartió con sus 9 millones de seguidores de Instagram.

Todo porque la integrante de la dinastía Aguilar prefirió utilizar una pequeña cuerda blanca para ajustar temporalmente el pantalón que llevaba puesto hasta la cintura en lugar de un cinturón. El detalle que pasó por desapercibido por muchos fanáticos resaltó ante los ojos del conductor, quien no pudo evitar burlarse de la situación como si la cantante tuviera carencias económicas de fin de año.

Como era de esperarse muchos usuarios de la aplicación se sumaron con comentarios sarcásticos, pues no es un secreto que la intérprete de En Realidad se encuentra en viviendo uno de los momentos más importantes de su carrera debido al éxito que ha alcanzado con sus lanzamientos musicales y emprendimientos, por lo que sería poco creíble que este pasando por problemas económicos.

“Lo que el Capi no sabe es que ese cinturón es Gucci y cuesta más de 10 mil pesos mexicanos”. “Que no lo vea Balenciaga, si no en una semana lanzarán un cinto carísimo”. “Mientras ella le pone listón para achicar sus jeans, yo tengo que ponerle elástico para agrandarlos”. “No soy la única que recurre a bolsas de plástico como cinturón”. “Tanto dinero que cobran en sus conciertos y no tiene ni un cinturón”, escribieron.

Y es que durante todo este 2022 Ángela Aguilar presumió outfits compuestos por prendas de marcas de lujo como Gucci, Prada y Louis Vuitton. De hecho, hasta sus looks deportivos suman una gran cantidad de dinero. Por ejemplo, el crop top que portó en octubre para pasear a su mascota por calles de Los Ángeles ronda por los 8 mil 531 pesos mexicanos, de acuerdo con su sitio oficial de Balenciaga.

A esto hay que sumarle el valor de la bolsa negra que llevaba la cantante en esa misma ocasión. La pieza podría pertenecer a la misma empresa y costar más de $30 mil. Es decir, si alguien quiere replicar el atuendo deportivo de Ángela Aguilar tendría que desembolsar más de 40 mil pesos mexicanos.

En otra ocasión la cantante de 19 años desató controversia en redes sociales por burlarse de unos tenis “económicos” y compararlos con unos muy parecidos que ella tenía, pero de Balenciaga. “No se parecen”, se escucha pronunciar a una mujer y, entre risas, Ángela Aguilar respondió: “Son iguales”, comentario que fue tomado como sarcasmo por parte de los internautas.

Previo a la inauguración de la Copa Mundial se anunció que Carlos Pérez había quedado fuera del equipo de conductores y comediantes de TV Azteca que cubrirían el evento. Por esa razón muchos se sorprendieron al saber que el oriundo de Aguascalientes se encuentra con sus compañeros disfrutando del ambiente, así lo compartió en sus redes sociales.

Con información de Infobae