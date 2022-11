Sin embargo, el primer actor no se quedó con las ganas y quedó comprobado de el mensaje fue más fuerte que el que dio el periodista para el canal de YouTube.

En el video que fue compartido en el canal de YouTube del primer actor, se le ve conectado a oxígeno, pero retomando fuerzas suficientes para mandar a “chingar a su madre” a su propio hijo.

Pero no solo fue eso, sino que Andrés García también le dejó en claro a Leonardo García que “ya no formas parte de mi familia”, pues compartió que si alguien no ha dado nada ha sido él.

“Él es el que nunca ha ayudado en nada, hasta las últimas veces que ha venido ha estado de gorrón, él no ha pagado una comida de nadie jamás… Leonardo ya cállate la puta boca y deja de hablar pendejadas y mentiras, ni haz ayudado en nada a nadie, todo el mundo ha ayudado más que tú”.

ANDRÉS GARCÍA, ACTOR.

Incluso Andrés García sacó su lado intuitivo y aseguró a Leonardo García que seguramente el comunicado contra su esposa lo sacó tras las influencias de su mamá, Sandra Vale.

“Esto deben de ser pendejadas que tú mamá te mete en la cabeza, un consejo deja de chingar, no te metas con mi familia, tú ya no eres de mi familia Leonardo, así que ya deja de chingar, búscate otra familia en otro lado”.

ANDRÉS GARCÍA, ACTOR.

Finalmente, Andrés García se despidió nada amoroso de su hijo y le dijo “y ahí nos vemos, chinga tu madre”.

Andrés García habló con Hanzel Zárate, un periodista de Acapulco de quien se desconoce la edad y que es un amigo cercano al actor y dejó en claro su postura sobre Leonardo García.

El comunicado que el hijo del primer actor mandó causó mucha controversia, sobre todo porque arremetió contra Margarita Portillo, la esposa de Andrés García.

Sin embargo, ahora en voz de Hanzel Zárate y mediante el canal de YouTube de Gustavo Adolfo Infante, Andrés García subrayó lo mal hijo que es Leonardo García.

Aún con problemas para hablar “porque no está oxigenando bien”, Zárate aseguró que Andrés García le llamó por teléfono para expresarle su pensar.

“Leonardo nunca ha visto por mí, nunca me ha apoyado en nada y ahorita que estoy enfermo menos”.

ANDRÉS GARCÍA EN VOZ DE HANZEL ZÁRATE.

Asimismo, aseguró que Andrés García está “muy molesto” con Leonardo García por lo que dijo contra Margarita Portillo, y le pidió “dile que no se meta con mi familia”.

Incluso, Andrés García incluyó a Andrés, el hijo de su esposa, en sus comentarios, pues hasta el propio Zárate dice que tiene más convivencia con él que con sus primogénitos de sangre.

Finalmente dijo que Andrés García “no entiende cuál es el fin de Leonardo García”, pues además de hablar de su familia, menciona la herencia y “casi que lo tienen secuestrado”.

“Él nunca me ha hablado por teléfono y él tiene sus dos teléfonos al lado… hasta estos minutos de la mañana no ha hablado con él”.

ANDRÉS GARCÍA EN VOZ DE HANZEL ZÁRATE.

Lo que dijo Leonardo García es real, estuvo por unos días en Acapulco, sin embargo, este asegura que buscó acercarse a su papá, pero Margarita Portillo se lo impidió.

Pero según los argumentos de Andrés García dados al periodista Hanzel Zárate, “Leonardo no me habla nunca por teléfono”.

E incluso Zárate dijo que se encontró con Leonardo García en la reinauguración del Baby’O en Acapulco.

Finalmente, el periodista aseguró que la esposa de Andrés García “no filtró” las fotos del actor en la ambulancia de la Cruz Roja, sino algún trabajador, mismo que ya buscan.

Con información de SDPnoticias