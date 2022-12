México.-Wendy Guevara y Paola Suárez de Las Perdidas desataron gran polémica durante este fin de semana, luego de que fueron captadas peleando en un centro nocturno en la ciudad de Guadalajara.

Varios videos circularon en redes sociales, en donde se veía a ambas estrellas de internet agarradas del cabello, mientras que sus amigas Evelin La Mamita y Grecia Monzon intentaban separarlas.

Aunque en un principio una tiktoker salió a decir que la pelea había iniciado porque estaban pasadas de copa y por el interés de ambas en un hombre; su amiga Evelin salió a desmentir la situación, señalando que no fue por nadie, y que simplemente se había tratado de una «pelea de borrachera».

Ahora, son las propias Wendy y Paola quienes salieron a hablar, para dejar clara la situación.

En videos que se pueden encontrar en redes sociales se escucha a ambas dar su versión de los hechos, lo cual se tomaron con mucho humor.

«Pues ayer nos jaloneamos de los pelos, la Paola y yo bien sabroso. Ya saben que la Paola no se deja y yo tampoco», dijo Wendy, dejando claro que se trató de una pelea por consecuencia del alcohol.

«Yo sé que me van a estar preguntando, y pues ya, yo les voy a platicar. No me quiero andar con rodeos. Pero eso sí, mire un TikTok que me dio mucha risa, o a la vez me dio como coraje, en un video donde dicen que nos peleamos porque Wendy se andaba besando con Cristián y que yo me enojé. Esas son mamadas».

«Les voy a comentar para no hacer tanto rodeo. El día de ayer tuvimos un evento en Guadalajara, se llevó a cabo en Cabaret, y pues todo iba marchando muy bien, yo me fui en mi camioneta. Yo siempre cuando tomo o algo así, yo no manejo, yo tengo un chofer que maneja y el otro muchacho de seguridad por cualquier cosa que pase. Entonces, pues ya estábamos en las copas, bailamos, todo iba pintando muy bien, fue cuando terminamos lo de las fotos (…) llegó Wendy, ya andábamos muy pedas, no les voy a decir que no, andábamos tomando. Ya saben, llegaban los fans, una foto, otra foto…»

«Yo ya tenía pique con Wendy, ustedes ya lo saben, ella también ya tenía pique conmigo. Como que ya necesitábamos una media hora de karate, las dos, mamonas; para sacarnos todo lo que traíamos. Se necesita darnos unas cachetadas entre amigas, unas cachetaditas nada más».

«Yo vi que Grecia andaba con un muchacho, lo tuve que decir, ni modo; y que se andaban besando, y el muchacho le andaba agarrando las piernas y todo, entonces yo me enojé por eso, yo le dije al muchacho, no te pases… ella anda con Andy…»

«Yo ya me iba a pelear con ese muchacho, entonces Wendy se metió, y me dice ‘que traes ahora’, le dije: ‘ya cállate’, me dio coraje, y yo fui la primera que la jaló de las greñas y nos trenzamos, no pasó a mayores…», aseguró Paola.

