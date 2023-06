Redes.-La noche de anoche se llevó a cabo la segunda gala de nominación de La Casa de los Famosos México en donde, Sergio, Sofía, Poncho y Ferka fueron los participantes que tuvieron la mayor cantidad de puntos por lo que corren el riesgo de salir del reality show este próximo domingo.

Pese a que no fue una sorpresa para el público que Wendy no fue nominada e incluso no recibió ni un solo punto por parte de sus compañeros, a lo largo de la semana la influencer ha estado haciendo algunas confesiones que dejan con la boca abierta a los demás participantes de La Casa de los Famosos México, como la ves que estuvo a punto de morir atropellada o bien que compra su ropa en Tepito, pues asegura que no es alguien que le importe las marcas.

Mientras platicaba con sus compañeros sobre algunas tendencias de ropa, ella mostró unas zapatillas de suela ropa y estoperoles en color negro, por lo que Emilio Osorio la cuestionó si es que el calzado era de una prestigiosa y muy costosa marca, ante esto Wendy comenzó a reírse y le dijo que ella no compraba originales.

Tras asegurar que las zapatillas que portaba esa noche son un clon del diseño original, Wendy reveló que para ella no es importante que su ropa o calzado sean de marcas exclusivas pues incluso ella compra sus prendas en Tepito.

Y es que, los compañeros de Wendy comenzaron a decirle que no se hiciera la humilde pues con lo que gana puede comprar las prendas de diseñador y de la marca que ella gana, a lo que la influcer dijo que aunque no le gusta mucho hablar de ese tema les iba a explicar su sentir respecto a la ropa que usa.

“Te voy a decir una cosa, y a veces no toco mucho eso, yo no soy muy de marcas, la verdad, mira, la ropa que yo uso, los calzones y todo eso fui a Tepito a comprarlos antes de venirme aquí…” comenzó a explicar Wendy

Pese a que a la ifluencer no le da ningún tipo de problemas entrar al Barrio Bravo a comprar su ropa, también explica que si en algún momento está en una plaza comercial y ve algo que le gusta, sin pensarlo y sin ver el costo o la marca ella se lo compra, pues así como puede adquirir ropa de diseñador, también puede ir a Tepito o a cualquier mercado sobre ruedas y comprar lo que le guste.

“Pero, te voy a decir una cosa, cuando hay algo de marca y yo voy a una plaza y veo algo de marca, pero ni me fijo en la marca, veo que me gusta y digo ‘ay me la voy a comprar esta perrisima’,y me la compro, así lo que cueste, no importa, peor también voy al mercado y veo algo bonito, me lo compro…”, contó Wendy

Y es que para la influencer oriunda de León, las marcas no son importantes pues ella cree que las marcas no la hacen mejor o peor persona y lo que importan es la persona y la personalidad de quien las porta.

Wendy revela que compra ropa en Tepito pic.twitter.com/9PvOk0NTYq — Lo + viral (@VideosVirales69) June 15, 2023

Con Información de Comunicado