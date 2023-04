Redes.-A través de uno de sus en vivos, la popular influencer y creadora de contenido, Yeri Mua, les contó a sus seguidores que se encontraba en su natal estado de Veracruz donde ha pasado los últimos adías, ya que fue a una consulta con su ginecólogo porque busca quedar embarazada en los próximos meses.

“Chicas yo les había contado que yo consumía marihuana, es un tema que yo he ido dejando porque quiero concebir un embarazo, precisamente ayer fui al ginecólogo, aquí tengo la receta (…).

Acto seguido, Yeri le mostró a sus seguidores su receta médica, además de contar que su doctor le dijo que tenía que tomar vitaminas y ácido fólico para que pueda convertirse en mamá.

“Voy a entrar a un tratamiento de pre maternidad (…) mi ginecólogo le calcula que si de aquí a uno o dos meses no me embarazo, vamos a comenzar con la fertilización in vitro”.

Dijo que como quiere ser madre y no quiere que su hijo nazca con alguna dificultad, le ha bajado a algunas cosas que hacía antes.

“Yo sí confió en que voy a ser buena mamá”.

De igual manera, sus seguidores le cuestionaron el motivo por el que quiere ser mamá junto a su novio, con quien tiene poco tiempo.

Ella rápidamente les respondió que él solo sería “el donador de esperma”, por lo que no importaba quien fuera el papá, ya que ella quería ser mamá y sola podría hacerse cargo del bebé.

Con Información de Comunicado