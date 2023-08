México.-Hace unos días, se dio a conocer que Yolanda Andrade fue hospitalizada de emergencia. Aunque no se especificaron las razones, algunos usuarios de redes sociales malinformaron que había sido por una recaída con el alcohol. Este martes 25 de abril, la misma conductora dio a conocer que por poco muere debido a un dolor de cabeza que se convirtió en vómito con sangre.

En entrevista con la revista TVNotas, Andrade confesó que sintió que iba a fallecer. Aunque en el pasado ha dicho que no le da miedo morir, estuvo tan cerca en esta ocasión que después de pasar por este trago amargo quiere aprovechar cada día de su vida.

Pero, ¿por qué hospitalizaron a Yolanda Andrade?

La noche del 17 de abril, Yolanda estaba haciendo su maleta porque tenía grabaciones al día siguiente, cuando de repente, le dio un dolor de cabeza que no le dio importancia, pero luego recordó que la recomendación de los expertos es “no te duermas con un dolor de cabeza”.

“Me tomé un refresco de cola y se me quitó, entonces dije: ‘Ya me voy a dormir’, y como a la 1:30 de la mañana sentí como un eructo, pero no, se me vino como una flema, me fui al baño y comencé a vomitar sangre, entonces me asusté mucho; además, al hacer el esfuerzo de vomitar, me daba un piquete de dolor en el estómago; también comenzó a darme diarrea con coágulos de sangre”, compartió la conductora a dicha revista.

Como no mejoraba, su hermana Marilé llegó a su casa y al verla tan mal, decidió llevarla al hospital. Hecho que no recuerda, pues le quedó una laguna mental.

Una vez en el hospital, Yolanda narra que tuvo mucho miedo. Al grado de despedirse de su hermana y hablarle al padre José de Jesús Aguilar, así como agradecerle a su cuerpo por lo bueno y malo que han vivido.

Tras varios exámenes, los médicos le dieron la noticia a Yolanda: tenía una segunda oportunidad; su cuerpo había sanado. Sin embargo, actualmente sigue en revisión con neurólogos, pues aunque la dieron de alta el pasado 21 de abril, necesitan revisar que su cabeza se desinflame.

Montserrat Oliver la cuidó todo este tiempo

“Sí, me fue a visitar al hospital, nos abrazamos, nos agarramos de la mano y le dije: ‘Si me muero, te encargo a mi mamá’; es mi hermana, mis sobrinas le dicen ‘tía’. Montserrat es un cimiento muy importante en mi vida, buscaba cómo hacerme reír, me dijo: ‘Nunca en mi vida te había visto tan horrenda’ (ríe). Yo también siempre he estado con ella cuando se ha enfermado y es muy importante tener a tu lado a alguien de tu familia, de confianza, porque la vulnerabilidad de un enfermo es estar rendido”, confesó Yolanda.

Finalmente, la conductora quiso resaltar que tiene 15 años sobrias, así que pidió que no se especule con una recaída.

