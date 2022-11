Durante la entrevista, Kate del Castillo contó que en varias ocasiones tuvo que hacerse la dormida, cuando llegaba a la casa Luis García, por miedo a que pudiera seguir con los abusos físicos.

Incluso, en la parte final de la plática comentó sobre la ocasión en la que tuvo que defenderse, porque su esposo la pateaba e intentó estrangularla. «Me veía tan flaca, tan vieja, porque no estaba contenta. No me reconocí en esa ocasión y dije: cómo me deje, ni una vez más»,