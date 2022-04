México.- Hannah y Ashley, mejor conocidas como Ha-Ash son un dueto de música pop que se hicieron populares en la década de los años 2000 debido a sus exitosos temas como Impermeable, Odio amarte, 30 de febrero entre otros que se han mantenido vigentes hasta la fecha.

Las hermanas estuvieron recientemente de invitadas en un podcast de Youtube llamado “La Cotorrisa”, dirigido por los comediantes Slobotzky y Ricardo Pérez en el cual se divirtieron y contaron algunas anécdotas divertidas sobre sus romances y su vida personal.

Justamente de este episodio, un usuario en TikTok retomó diferentes clips en los cuales las famosas hablan un “mal” español, lo cual llamó la atención y causó gracia en otros usuarios, por lo cual se hizo viral.

Ashley diciendo “Ay yo quiero conocer a él”, es el primer clip que se observa en el TikTok, en otro más Hannah dice: “Seguramente el va ‘excel’ (sobre salir) en otras cosas”, mientras que Ashley, por quererse referir a ‘No me gusta madrugar’ dice: “Yo no soy una persona de mañana” y en un último clip a Ashley se le dificulta encontrar el significado en español de “Gulty pleasure”, lo cual significa “Placer culposo”.

Esto causo gracia en los seguidores del programa, a quienes también les levantó curiosidad saber de dónde son las cantantes, pues de acuerdo a los comentarios, creyeron que eran mexicanas

¿Cuál es la nacionalidad de Ha-Ash?

En el mismo podcast, las hermanas aclararon que el español es su segundo idioma, pues ellas nacieron en Lake Charles Luisiana, pero también pasaron mucho tiempo en México, debido al trabajo de sus papás.

“Hemos vivido mitad de nuestra vida en México, mitad en Estados Unidos, nacimos en Luisiana, pero desde los 6 meses de edad nos mudamos a México y luego al revés”, declaró Hannah.

Ashley por su parte, aseguró que su mamá no habla español, pero su abuelo sí es mexicano, “Sí se nos van algunas cosas es porque el español es nuestra segunda lengua”, dijo.

Las cantantes también dijeron que prefieren el español para componer, pues se les hace el idioma más romántico que existe, “ Para nosotras para componer y ara cantar, el idioma más romántico es el español. Cuando yo les trato de traducir nuestras canciones a nuestras familias que no hablan español es como “Tú me quieres pero yo te amo es como “I Like you but I don’t love you”, como que no hay ese romanticismo”, dijo Ashley.

Con información de MSN