Violeta Isfel recordó algunos de los momentos que compartió con la actriz Karla Álvarez durante las grabaciones de la telenovela Las Tontas no Van al Cielo, en 2008, misma que en breve se reestrenará por el canal Tlnovelas.

«Casi nadie me pregunta por ella y la verdad es que marcó un antes y un después en mi vida justo en esa telenovela», dijo durante un enlace en vivo a través de YouTube.

«Yo estaba pasando por un proceso como muy complicado personal con la persona con la que tenía una relación amorosa en ese momento y entonces ella siempre estuvo ahí como apoyándome y echándome porras. Me decía: ‘Tú puedes, no necesitas a nadie, eres una ching…’. No sé, como que ella siempre tenía las palabras adecuadas», explicó.

Sin entrar en grandes detalles, la artista que cuenta con más de un millón de seguidores en Instagram, admitió que fue gracias a Álvarez que tomó «una de las decisiones más importantes» de su vida.

con información de Telediario