México.- Victoria Ruffo volvió a romper la red con su más reciente video en TikTok en donde estuvo acompañada de su hijo José Eduardo Derbez. La actriz de telenovelas se ha caracterizado por sus divertidos clips, sin embargo, ahora hizo un extraño baile que provocó las risas de los usuarios de internet.

La protagonista de telenovelas tiene una larga trayectoria en la pantalla chica y es muy conocida gracias a sus papeles estelares en melodramas como ‘Simplemente María’, ‘Victoria’, ‘Vivo por Elena’ y ‘La madrastra’. No obstante, ahora se ha convertido en la sensación de internet, esto después de que abrió su cuenta en la plataforma china en donde se luce con sus mejores pasos de baile.

A pesar de que la estrella de Televisa ha sido duramente criticada por algunos usuarios y por propios miembros del medio artístico, esto no parece importarle, ya que continúa compartiendo divertidas grabaciones de su tiempo libre en la segunda temporada de ‘Corona de Lágrimas’, en donde comparte créditos con África Zavala y Maribel Guardia.

Victoria Ruffo y José Eduardo Derbez hacen extraño baile

Este martes, Ruffo, de 59 años, compartió que su hijo José Eduardo Derbez había ido a visitarla a los foros de grabación de su próxima telenovela. Como ya es costumbre, la actriz aprovechó la presencia de su primogénito para filmar uno de sus videos para la plataforma TikTok, en donde ya cuenta con 1.7 millones de seguidores y 11.5 millones de «me gusta».

«Aquí con la visita !!@jose_eduardo_derbez», colocó la actriz en la descripción del clip que ya está a punto de llegar a los 200 mil me gusta y tiene 3.1 millones de reproducciones. Entre los comentarios sus fans colocaron «les salió bello, porfa no lo vuelvan a hacer», «igualitos los 2, bravo» y «Él se ve más relajado con su mamá».

Los artistas se unieron al challenge de la canción Earth Defense Force de Emetsound, en donde los usuarios de TikTok se agachan un poco y hacen «pasos de cangrejo» para avanzar hasta la cámara. El desafió se ha vuelto muy viral, y por ello Vicky y el hijo de Eugenio Derbez decidieron hacerlo y consentir a sus fans con su extraño movimiento, como ya lo habían hecho antes al bailar cumbia.

Con información de Heraldo de México