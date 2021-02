México.-El expresidente de México, Vicente Fox, fue el protagonista de un sketch de Backdoor, como parte de la programación de comedia y entretenimiento del canal Comedy Central, en donde literalmente no pudo articular palabra alguna o declarar muy a su estilo: la conductora Regina Guzmán no le permitió hablar, pese a que hizo un recuento breve de su presidencia, de la forma en que gobernó y de cómo rompió esquemas frente a anteriores mandatarios. El guanajuatense intentaba tomar la palabra pero no tuvo oportunidad de intervenir de forma plena.

En redes sociales se presentó un adelanto de la nueva temporada de Backdoor que se transmite por el canal de televisión restringida, Comedy Central, que el lunes 8 de febrero estrena nueva temporada a las 11 de la noche tiempo del centro de México. Parte de su estructura es que aun cuando tenga un invitado que pueda generar una charla interesante, simplemente no se le deja participar; no importa que se destaque su labor, sus anécdotas o declaraciones pasadas, no hay manera de que pueda declarar de forma completa.

Vía Twitter, de forma irónica, Vicente Fox consideró que el Gobierno de México “está nada de vender cachitos para la rifa de vacunas” contra el coronavirus o COVID-19. Fue la manera en que criticó el proceso de vacunación de la administración de Andrés Manuel López Obrador, ya que ha presentado fallas en el registro desde su inicio.

