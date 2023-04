México.-La polémica envuelve, otra vez, al actor mexicano Eduardo Verástegui, luego de que emitiera una serie de mensajes que condenan a la homosexualidad y que resultan sensibles para un sector de la sociedad y porque son políticamente incorrectos.

ADVERTISEMENT

Fue el pasado 10 de abril cuando Eduardo Verástegui compartió, a través de su cuenta de Twitter, que «sin duda alguna, la homosexualidad está vinculada con la pedofilia».

El mensaje fue rápidamente compartido por usuarios y refutado; algunas de ellas compartieron una fotografía en la que se observa al actor arrodillado frente al Papa Juan Pablo II, tocando su mano, mientras a un lado permanece el padre Marcial Maciel, señalado por víctimas como pederasta y cuyo caso conmocionó al mundo católico.

Otros más, aseguraron que las descalificaciones de Verástegui obedecen a una represión de su propia sexualidad, un asunto que ha sido cuestionado comúnmente en el mundo de la farándula.

México siempre ha sabido ser grande: con su gente, su cultura, su fuerza. Trabajemos en eso. No dejemos que esa grandeza se manche con las ambiciones y corrupción que guían a algunos. Con esfuerzo y honestidad, haremos a México grande de vuelta. — Eduardo Verástegui (@EVerastegui) April 12, 2023

Antes de ese mensaje, ya había escrito:

«Aquí no se condena a ninguna persona. No tengo eso poder, y tratar de hacerlo iría además en contra de la fe que profeso. Así que no se confundan: una cosa es juzgar a la persona y otra es juzgar las acciones,. A la persona solo la juzga Dios».

Y este miércoles, parece que respondió a las críticas con un nuevo comentario, en el que dice:

ADVERTISEMENT

«Parece que a mucha gente le incomodan los HECHOS. Cada vez, más niños varones son abusados y traficados sexualmente en México y en el mundo. Y ahora resulta que, quienes los violan, no son gays y, además, pedófilos».

También, lee: Iglesia Anglicana «bendecirá» matrimonios del mismo sexo

En medio de sus polémicos textos, compartió un video del Dalai Lama en el que besa a un niño en la boca, y que fue un acto que despertó el malestar internacional, por lo que el líder espiritual se disculpó después «por el daño que pueden haber causado sus palabras».

Fuente Agencia