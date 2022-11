Así fue la muerte de Valentín Elizalde

Eran aproximadamente las 3:00 am del 25 de noviembre cuando comenzaron las múltiples detonaciones en contra de “El Gallo de Oro” luego de su presentación en el Palenque de Reynosa Tamaulipas, a este brutal ataque Valentín Elizalde no sobrevivió, sin embargo, se ha manejado la versión que el cantante habría recibido el tiro de gracia, algo que no se ha comprobado.

Las imágenes de cómo quedó la camioneta en la que viajaba Valentín Elizalde inmediatamente comenzaron a circular en los programas de espectáculos así como la autopsia del famoso intérprete de “Lobo domesticado” se hizo viral en redes sociales.