El actor también recordó algunas de las frases que le han dicho cuando le piden una foto porque son fans de su papá y señaló que no entiende para que se acercan con él si no lo conocen, pues mejor deberían esperarse a que se encuentren a Eugenio Derbez.

«Así de que ‘Amo a tu papá ¿me puedo tomar una foto contigo? porque me encanta su papá, de ti pues no he visto nada’ y yo así de: ‘pues entonces no te la tomes, no pasa nada, cuando lo veas a él ya le dices», relató Vadhir Derbez.