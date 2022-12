México.-Hace algunas semanas iniciaron los rumores sobre la separación amorosa entre Maya Nazor y el famoso rapero Santa Fe Klan.

Sin embargo, poco a poco dicho rumor se fue confirmando, pues al parecer la pareja terminó su relación a 6 meses de recibir a su primer hijo a quien decidieron llamar Luka, siendo Maya quien habló recientemente del tema.

A través de un en vivo, la influencer pidió respeto para ella, para Santa Fe Klan y para su hijo, pues desde que iniciaron los rumores, seguidores del rapero hicieron fuertes comentarios y señalamientos en contra de Maya Nazor a quien tacharon de interesada.

Aseguró que luego de su separación con el padre de su hijo, lo único que desea es convertirse en una mujer fuerte, feliz y exitosa para su pequeño, por lo que aseguró que no ve justo las opiniones que dicen de ella, por lo que pide no juzguen y no opinen de su relación con Santa Fe Klan, pues los únicos que saben la verdad son ello dos.

“Quiero ser la mejor mamá para mi bebé y ser una mujer fuerte, feliz y exitosa por mi hijo, no se me hace justo cómo están reaccionando muchas personas porque repito, no saben nada, no pueden juzgar ni opinar de algo, ustedes no vivieron en la relación, los únicos que sabemos somos Ángel y yo y mientras nosotros nos respetemos y todo esté bien, no deben opinar…”, dijo Maya Nazor

Con lágrimas en los ojos, Maya aseguró que no es una mujer interesada, y aseguró que no tienen ni idea de cómo realmente es ella y que si tuvo un hijo con el rapero fuer porque así lo cardaron como pareja.

“Quiero que sepan que yo no soy ninguna interesada, y lo van a seguir diciendo porque sé que la gente es así, yo nunca me fijo en una persona por su físico, ni por el dinero, ni por lo que hace o por lo que no hace…ustedes no saben cómo nos conocimos y yo me enamoré de Ángel, y tuvimos un hijo porque él quiso y yo quise y amamos a nuestro bebé y jamás nos vamos a arrepentir de eso ¿ok?”, dijo Maya

Finalmente, pidió respeto para ella como mujer y para su hijo quien no tiene nada que ver en esta polémica.

