«Uno no sabe, uno trata de hacer lo mejor como mamá, como papá de familia, ¿y qué haces si tienes que trabajar de 6 de la mañana hasta las ocho? O sea, tú tienes que trabajar y salir a buscar la papita, entonces cuando ellos dicen: ‘es que no estás todo el tiempo’, no es que no quiera estar, es que tengo que trabajar. Sí te agarra la culpabilidad de decir ‘si yo hubiera estado más tiempo’, pero el ‘yo hubiera’ no existe», declaró.

¿Toñita confesó que su hija intentó quitarse la vida?

Durante la transmisión en vivo del programa Las Estrellas bailan en Hoy, Toñita confesó que su hija trató de quitarse la vida.

“No se puede, no se puede, ni siquiera sabe por lo que estamos pasando. Perdón, maestra, mi hija trató de suicidarse. No sabe lo cul… que es estar sola en un hospital, sin comer, sin tener a nadie, sin una pareja que esté ahí para apoyarte. Si usted no se le mueve el corazón, entonces vale madre su vida”, puntualizó.

Con Información de Comunicado