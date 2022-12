México.-Anahí y Maca Carriedo se robaron la atención de los medios y las redes sociales, pues durante la final de programa “La más Draga” la cantante confrontó a la conductora por los ataques y burlas que ha recibido de su parte haciendo referencia a la bulimia que sufrió hace unos años.

Aunque la «pelea» fue muy sútil, también fue muy significativo, pues de alguna manera la también actriz le hizo saber a Carriedo que está enterada de lo que ha escrito en las redes sociales: “Maca yo sé que te caigo gorda, pero eso déjalo para el Twitter”, exclamó la exRBD.

ADVERTISEMENT

Esta situación hizo que los fans de Anahí salieron en su defensa, desatando una ola de críticas en contra de Maca Carriedo. Sin embargo, todo parece indicar que la enemistad entre ambas famosas ha quedado atrás, pues a través de sus redes sociales, la presentadora admitió su error y ofreció disculpas públicas. Esto fue lo que sucedió.

Maca Carriedo se disculpa con Anahí tras burlarse de su bulimia

Con una emotiva carta, Maca reconoció que ha tenido tiempo de reflexionar sobre sus acciones y aceptó que por un tiempo se convirtió en parte del bullying que existe en las redes sociales:

“Hace años fui parte del problema en redes sociales siendo un troll más. Desde aquí te ofrezco una sincera disculpa por lo ocurrido hace años, que está muy lejos de lo que soy”, escribió.

Cosas que pasan por andar de hater sin sentido . Esto es para ti @Anahi https://t.co/1d2md6iGrT pic.twitter.com/GlaBxWw0v2 — Maca Carriedo (@maca_online) December 15, 2022

Tras esta publicación, Anahí no se quedó callada y en tan sólo cuestión de minutos decidió responder a la colaboradora de Adela Micha, a quien no sólo reconoció por esta noble actitud, también le ofreció su amistad y apoyo.

“Todos hemos crecido y esto habla hermoso de ti. Lo pasado pisado. El mundo necesita unión, amor y hermandad. Cuenta conmigo siempre”, fueron las palabras de la intérprete de “Sálvame”.

Aunque ambas pudieron limar rencillas, por lo menos de manera virtual, los usuarios no tardaron en expresarse al respecto y aunque algunos reconocieron la valentía de Maca por pedir perdón, otros la tacharon de ser una mala persona:

Que crees ? Cuando te abracé al saludarte sentí un corazón bonito y hoy lo confirmo !! Todos hemos crecido y esto habla hermoso de ti. Lo pasado pisado ! El mundo necesita unión , amor y hermandad. Cuenta conmigo siempre. ❤️ https://t.co/3bz0TTDYEu — Anahi (@Anahi) December 15, 2022

“Lo que hizo Maca no se perdona, se llama conveniencia. Las personas como ella son siempre nefastas”, “Qué fácil es hablar mal de una persona a través de una pantalla”, “Te mereces todo lo bonito, pero a ella no la vamos a perdonar”, “Yo no soy como Anahí, perdono pero no olvido”, son algunos de los comentarios que pueden leerse.

Con Información de Comunicado