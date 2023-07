Redes.-El pasado fin de semana Shakira regresó a Miami, Florida acompañada de sus hijos Sasha y Milan luego de unas intensas vacaciones por Europa y tras su aterrizaje tuvo un ríspido encuentro con un periodista que la hizo sentir sumamente incómoda con una pregunta un tanto imprudente, por lo que la colombiana estalló contra el comunicador y tal como era de esperarse, la actitud de la ex de Gerard Piqué dividió opiniones en redes sociales.

Este ríspido encuentro entre Shakira y el periodista Leonel Allegues ocurrió durante el trayecto que la cantante hizo junto a sus hijos de la sala de desembarque del aeropuerto hasta la salida del mismo donde una camioneta ya aguardaba a la también compositora para trasladarla a su lujosa residencia y durante su recorrido, la ex de Gerard Piqué y sus herederos fueron escoltados por un par de policías y otros miembros de su staff para que la intérprete de “Monotonía” no detuviera su marcha, sin embargo, esto no evitó que el reportero realizara su labor.

El colaborador del programa ecuatoriano “En Corto” comenzó cuestionando a Shakira sobre sus vacaciones, pero la cantante evitó contestar a toda costa, posteriormente, le preguntó a la cantante sobre si sus hijos estudiarían en la misma escuela con los herederos de Messi, quien ahora jugará en el Inter de Miami y aquí los menores se vieron tentados a responder, pero su madre se los impidió y siguieron su camino entre risas.

Una vez que Shakira y sus hijos llegaron al estacionamiento, casi se suben a una camioneta que no era la suya por lo que al darse cuenta de ello volvieron a emprender el camino hacia el vehículo correcto y fue aquí donde Leonel Allegues lanzó la pregunta que incomodó a Shakira: “¿Se dará una nueva oportunidad en el amor?”, fue la pregunta que hizo enfurecer a la cantante, quien, sin detener su paso, volteó la cara al periodista y le pidió un poco de respeto para sus hijos.

“Por favor, un poco de respeto, esos no son temas que vengan acá” expresó Shakira visiblemente molesta y ante su molestia el periodista se disculpó de inmediato y enseguida la cantante y sus hijos abordaron su camioneta para retirarse del lugar.

Los periodistas deben elegir el momento para sus preguntas, cómo van a andar preguntandole a Shakira por otro amor con los niños presentes… pic.twitter.com/vKiIceefKg — AndroShak🧜🏼‍♀️🍸 (@DiAndrotoro) July 19, 2023

Con Información de Comunicado