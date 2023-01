Daniela Lujan confesó por primera vez que padece depresión y ansiedad, por lo que actualmente se encuentra en tratamiento psicológico, pues había tenido pensamientos suicidas.

“Me desperté un día y dije: ‘ya güey ya, todo a la chingada, ya me quiero morir’ o sea es que esa idea ya la traía pues, pero nunca había planeado como, más bien no, lo que empecé a negociar conmigo mismo es mi fecha de muerte, o sea como esta cosa de ‘no me puedo morir antes de que se muera panceta’, fue como un gran shock para buscar ayuda y fue que decidí ir al psiquiatra”, contó Daniela Luján.