México.-El excampeón mundial de boxeo Jorge «Travieso» Arce es una de las personalidades más reconocidas en el mundo deportivo y del entretenimiento, donde debido a su carisma es querido por muchos de sus seguidores.

El expeleador es también uno de los más seguidos en las redes sociales, debido a sus ocurrencias que deleitan a chicos y grandes, donde postea divertidos videos y consejos a la juventud mochitense.

El «Travieso» esta vez dio a conocer a través de sus redes sociales convivir con la gente mochitense, por lo que se dio a la tarea de pasar un rato con las personas que se ganan el pan de cada día en las calles, los limpia vidrios.

El exboxeador acudió a conocida plaza ubicada en el cruce de los bulevares Antonio Rosales y Centenario, donde llevó comida a un grupo de jóvenes, quienes no daban crédito de que el popular deportista los invitaba a comer.

«Espero no me lo tomen a mal, pero hoy quise comer, y convivir con los limpia vidrios de mi ciudad, no me creyeron que iba comer con ellos, por eso me estaban grabando, les pedí el video para subirlo, no es con presunción, la pasamos bien, estaban encantados».

pic.twitter.com/sX87LbpuL0 — Jorge Arce (@Eltraviesoarce5) October 18, 2024

Con Información de Comunicado