Adele explicó que hay algunas diferencias con respecto a los motivos que la llevaron a sentirse feliz consigo misma, pues anteriormente acudió a terapia porque no se hacía responsable de sus comportamientos, mientras que ahora solo desea asegurarse de poder ofrecer a sus fanáticos las presentaciones que se merecen.

«Me encanta hacer música, pero hay algo acerca de presentarse en vivo que realmente me aterroriza y normalmente me llena de pavor. Es por eso que no soy un gran artista de gira.

Lo hice la última vez para demostrar que podía hacerlo. Pero esta experiencia de estar en una habitación de este tamaño, creo que podría ser un artista en vivo por el resto de mi vida», expresó. Adele no era feliz con Konecki.

La famosa compartió años atrás que el proceso de divorcio inició mucho antes de que se enteraran los medios de comunicación. «No era feliz, simplemente hacía las cosas porque tenía que hacerlas», declaró Adele.

«Ninguno de los dos hizo nada malo, no nos lastimamos ni nada por el estilo, solo quería que mi hijo me viera amando a alguien y siendo amada», remarcó. Desde entonces estaría buscando la verdadera felicidad.

La expareja también tuvo a su hijo Angelo, quien la propia Adele confirmó el divorcio lo afectó en gran medida. «Era infeliz, pero si puedo encontrar la felicidad y si él logra verme feliz, entonces ahí podré perdonarme definitivamente por eso», manifestó para «Vogue» con respecto a Angelo.

Con información de Informador