Christian Nodal y Ángela Aguilar son la pareja del momento, pero no necesariamente por los mejores motivos. La boda privada en la Hacienda San Gabriel de las Palmas en Morelos, celebrada el mismo año en que Nodal presumió el embarazo de su expareja Cazzu y el nacimiento de su pequeña Inti, no ha caído bien entre sus seguidores. Mientras los cantantes disfrutan de su luna de miel, las listas de popularidad no comparten su entusiasmo.

La única canción de Nodal en el top 100 de Spotify, “Ya no somos ni seremos”, cayó 9 lugares del #62 al #71. Además, la cancelación de su concierto en Argentina, país de su expareja, pinta un panorama desolador para el cantante. ¿Será que las campanas de boda y los rumores de un posible embarazo de Ángela lo tienen distraído? Parece que el amor no sólo afecta el corazón, sino también las listas de éxitos.

El Universal Online

A.R.F.