Raquel Bigorra se encuentra en medio de la polémica luego de que promociono al Partido Verde en veda electoral. Aunque la conductora destacó que no recibió un peso, las críticas contra ella continúan.

Niurka sobre Raquel Bigorra: «De ella no quiero saber nada»

Cuando el reportero le cuestionó a Niurka sobre Raquel Bigorra, de manera tajante la vedette detalló que de ella no hablaba.

«De Raquel Bigorra yo no opino nada»

Tras su reacción, los reporteros le cuestionaron los motivos por los cuáles no quería hablar de Raquel Bigorra, cuando siempre ha sido muy directa con sus comentarios.

Niurka puntualizó que de Raquel Bigorra no le interesa saber nada.

«Mi vida está llena de personas ingratas, estuvo o ha estado, ahora no porque gracias a mis santos, a Diosito y a mis amistades, me quitan de lado mío toda la mierda.

con información de SDPnoticias