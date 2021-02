EU.-Quien se ha posicionado como un ejemplo de superación y lucha es Toño Mauri, después de permanecer ocho meses hospitalizado -cuatro de ellos en coma- por fin pudo volver con su familia. Tras recibir un doble trasplante de pulmón, ahora así reacciona este hombre.

El actor salió hace apenas el pasado 15 de febrero del UF Health University of Florida Health, ubicado en Florida, Estados Unidos. Al respecto, los medios han buscado que el exintegrante de “Fresas con crema” narre su experiencia.

Sobre el tema, Toño Mauri tuvo una breve entrevista con un medio internacional donde dijo que se sentía sumamente agradecido con su donador y la familia del mismo, debido a que este trasplante doble le permitió volver a vivir.

Así habló Toño Mauri sobre el donante que le devolvió la vida

Durante esta conferencia además hizo hincapié en que no hizo uso de “conexiones” y simplemente empleó el seguro médico con el que contaba; además de que aseguró que en Estados Unidos no existe este influyentismo a nivel médico.

Tras el trago amargo y delicado que puso en peligro su salud tras contagiarse de COVID-19; Mauri está dispuesto a conocer a la familia de la persona que le ayudó a tener de nueva cuenta una nueva oportunidad para vivir.

“Yo hice una carta a la familia del donante, donde le expreso lo que siento, Mi agradecimiento y sí, si hay la oportunidad me gustaría conocerlos. Que vieran esta parte de mi. No sé cómo eres, pero me visualizo a un ángel de luz dándonos sus órganos para poder vivir”, dijo en conferencia virtual para diversos medios de comunicación.

Hace unos días, el histrión reveló que considera su recuperación como todo un milagro en el que varios factores intervinieron para poder salir adelante; entre ellos su familia, sus hijos, la atención médica y la fuerza que depositó en Dios para superar el momento adverso.

“Fueron ocho meses en el hospital empezando con la Covid, después casi cuatro meses en coma y termina con un trasplante doble de pulmón. Es un milagro”, contó Toño Mauri al medio de circulación nacional Reforma, a quienes compartió la dura experiencia que atravesó.

