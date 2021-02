México.-A través de su cuenta oficial de Instagram, Toñita compartió un video aclaratorio sobre su reciente entrevista en el programa de YouTube ‘Chisme no like’, en el cual reveló que la ahora conductora de Venga la Alegría, Cynthia Rodríguez, inventó una serie de mentiras para bloquear su crecimiento artístico. También aprovechó para aclarar que nunca dijo que Carlos Rivera es gay y que sus palabras fueron malinterpretadas.

Y es que según la egresada de la primera generación de este programa declaró que debido a los problemas con Cynthia Rodríguez, lo obstaculizaron varios proyectos, entre ellos el lanzamiento de un disco navideño, la respectiva promoción y la realización de un nuevo material discográfico.

En su video de aproximadamente 28 minutos, Toñita narra los hechos sucedidos durante su estancia en el reality show La Academia, los cuales armaron un gran alboroto entre los fanáticos de las famosas involucradas.

“Le dije ‘quieres que te rompa tu madre’ ¿qué pasó? (…) me encontré con que había amenazado un compañera, me encontré con que había amenazado a su familia de muerte, con que quería golpear a una compañera cuando eso no sucedió”

Toñita.

Asimismo, Toñita aclaró que el motivo principal de su anécdota no fue sacar a la luz hechos pasados, sino defender a sus compañeros, quienes han vivido una situación de “abuso de poder”.

“Por ser mal elemento me quitaron el disco… me quitaron la promoción, me quitaron el comercial, me sacaron del disco navideño y me congelaron seis meses, y eso aquí y en china se llama abuso de poder”

Toñita.

Toñita defendió que ella no estaba mintiendo, pues ella sabe que cosas vivió. El video lo subió con la descripción: “Mi verdad. No pongan palabras en mi boca ni piensen por mi, lo que yo digo lo sostengo, lo que piensen ustedes ya es bronca suya, no mía.”

“Mi verdad. No pongan palabras en mi boca ni piensen por mi, lo que yo digo lo sostengo, lo que piensen ustedes ya es bronca suya, no mía.”

Toñita

Finalmente, Toñita agradeció al proyecto y que el productor haya investigado y tomado cartas en el asunto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Toñita (@tonitamusic1)

Fuente Agencia