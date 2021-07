La actriz concedió una entrevista para la revista Time y dijo que esto no va a conllevar su cambio de nombre.

“Para mí, personalmente, no es viable. No me voy a cambiar el nombre, me llamo como el hermano de mi madre, que falleció un mes después de que yo naciera“, confesó.

Tommy dijo que se siente muy vinculada a ese nombre, ya que su tío la abrazo mientras moría y solamente dijo que es una evolución.

La artista compartió una publicación en su cuenta de Instagram en donde le agradeció a todas las personas que la han acompañado en este camino.

“Gracias a todas las mujeres trans que me mostraron quién soy, cómo vivir, celebrar lo que soy y ocupar un espacio en este mundo”, escribió.

Hasta el momento la publicación tiene más de 219 mil “me gusta” y muchos comentarios de sus seguidores apoyándola y felicitándola por gritarle al mundo quien es en realidad.

Tommy Dorfman contó en la entrevista que se encuentra pensando como incluir su cuerpo trans en el cine y la televisión.

También reveló que el año pasado la directora Lena Dunham le dio su primer papel como mujer y que fue una experiencia muy emocionante.

“Personalmente, es una locura tener 29 años y volver a pasar por la pubertad. Algunos días me siento como si tuviera 14 años”.

En cuanto a las relaciones amorosas dijo que ahora busca tener vínculos diferentes y que su transición ha sido “liberadora y clarificadora”.

Dorfman se graduó en el programa de drama en la Universidad Fordham en 2015 con una licenciatura en artes teatrales y justo después fue elegida para el papel de Ryan Shaver en el drama de Netflix “13 reasons why”.

En 2017 ayudó a diseñar una colección de moda con ASOS y ese mismo año fue reconocida con el Premio Rising Star.

