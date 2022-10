México.-Edy Smol, experto en moda y simpatizante de la 4T, se lanzó contra Chumel Torres y aseguró que el 50.6% de sus seguidores en Twitter son cuentas falsas.

En respuesta a un usuario de Twitter que defendía a Chumel Torres de las críticas de Edy Smol, el experto en moda compartió una imagen generada por una aplicación para verificar la cantidad de seguidores falsos (o bots) de la cuenta del comediante.

De acuerdo con la imagen, el 50.6%, más de 1.8 millones de los seguidores de Chumel Torres, son cuentas falsas o bots.

Edy Smol se burló con que a todos esos seguidores falsos de Chumel Torres habría que sumarle las personas que lo siguen de agencias y los “comprados”; “todo un festín de falsedad”, agregó.

Edy Smol arremete contra Chumel Torres tras ser mencionado por AMLO en su mañanera

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) mencionó en un par de ocasiones a Chumel Torres en su mañanera de hoy 26 de octubre, Edy Smol arremetió contra el comediante.

Brincos dieras de tener la mitad de sus seguidores, popularidad, y carisma. Tú ahora sólo utilizas la poca fama que te queda para ser un lamebotas del régimen. — Carlos Rico (@loaric12) October 26, 2022

En su cuenta de Twitter, Edy Smol refirió que Chumel Torres no se debería sentir orgulloso de que AMLO lo mencione en sus mañaneras si el mandatario no lo está “presumiendo ante el país”, sino solamente se burla de él.

“Hijo mío, si en una mañanera se han de burlar con sarcasmo de ti, no te sientas orgulloso, no te están presumiendo ante el país, solo es un testigo de tu ignorancia rancia y no te preocupes, a ti que te gusta la comedia, no te rasgues las medias, que en ti sólo emana una gran soberbia”

Edy Smol contra Chumel Torres

AMLO mencionó en su mañanera de hoy a Chumel Torres, primero para criticar un tuit donde pedía a sus seguidores comprar dólares ante la pronta salida de Carlos Urzúa de la Secretaría de Hacienda (en alusión a la inestabilidad del país) y, posteriormente, para pedirle disculpas por exhibir sus mensajes en Palacio Nacional.

