En su breve encuentro con la prensa, la periodista rememoró aquella tragedia. “Nos fuimos tres personas de ‘Solo por ayudar’, el gobernador que nos había invitado, su esposa, un piloto, y un ayudante y nada, de repente se quedó sin gasolina el helicóptero y vamos para abajo 30 metros”.

Las secuelas del accidente aún le impiden a la emblemática periodista realizar diversas actividades cotidianas, incluyendo el poder caminar correctamente, y es que luego de someterse a múltiples cirugías, en la actualidad la ex titular del Noticiero se encuentra en proceso de rehabilitación.

“Estuve enfermita, estoy todavía, por eso ando en silla de ruedas, caí en un helicóptero y me rompí la columna y de ahí me caí en mi casa… Poco a poco porque la rehabilitación es muy lenta, muy lenta, y la pierna derecha que me rompí el fémur y la cadera, está malita, no puedo todavía pisar bien. Entonces estoy toda rota todavía y no puedo caminar bien”, expresó la famosa de 71 años.

“Estoy con tratamiento, fisioterapia, todo eso, y ya estoy mejor”, compartió la comunicadora mexicana.

¿Cómo fue el accidente de Lolita Ayala?

Fue en el año 2015 cuando el gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, y otras cinco personas resultaron ilesas después de caer el helicóptero en el que viajaban por falta de gasolina.

El percance ocurrió cuando la aeronave llegaba al rancho del mencionado dirigente, en el municipio de Balleza, proveniente del municipio de Moris.

Después del percance del cuál Ayala sufrió golpes que aún le siguen generando secuelas, Lolita comentó: “Me explotó una vértebra; la caída empezó a 40 metros de altura, empezó a dar vuelta el helicóptero, yo gracias a Dios me di un golpe en la cabeza y perdí el conocimiento totalmente; yo no tuve miedo, no tuve susto, no vi nada”, contó entonces.

En abril de este 2022, la periodista Maxine Woodside reveló en su programa radiofónico Todo para la mujer, que se había encontrado a Lolita durante una sesión fotográfica y la vio “malita”, pues estaba utilizando un bastón para apoyarse al caminar.

“Yo ya me iba y llegó Lolita Ayala, que me dio mucho gusto saludarla porque hace mucho que no la veía (…) Ya está mejor, pero anda con su bastón y trae oxígeno, porque dice que en la Ciudad de México no puede respirar bien”, reportó la periodista.

