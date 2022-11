Listado de las mejores 10 canciones del 2022

Además de la canción del puertorriqueño, estas son las demás canciones que incluye la lista del top 10 del 2022:

“Delincuente” de Tokischa con Anuel (AA) y Ñengo Flow

“Part of the Band” de The 1975

“FNF” de Glorilla

“Bad Habit” de Steve Lacy

“ChevyS10? de Sudan Archives

“Finesse” de Pheelz ft. BNXN

“Unholy” de Sam Smith ft. Kim Petras

“Kind of Girl” de MUNA

“Jack” de Hardy

Cabe mencionar, que Bad Bunny se estará presentando en Monterrey este 03 y 04 de diciembre en el Estadio BBVA, donde se espera la asistencia de miles de fanáticos de este puertorriqueño que ha causado furor con sus temas durante este año.

Con Información de Comunicado