El cantante canadiense The Weeknd descartó que vaya a tener «invitados especiales» en su actuación en el medio tiempo del Super Bowl, haciendo referencia a los rumores que apuntaban a que podría acompañarle la española Rosalía, con la que lanzó recientemente un remix de su éxito Blinding Lights.

«He estado leyendo rumores y no apostaría por ello, no había espacio para incluirlo en la narrativa y en la historia que estoy contando en la actuación. No hay invitados especiales, no», declaró el artista, cuyo nombre real es Abel Tesfaye, en el extracto de una entrevista con NFL Network que se emitirá el próximo domingo por la mañana.

La actuación que el artista tiene prevista tendrá una duración de 24 minutos y se desarrollará tanto en un escenario como en el mismo campo del estadio Raymond James de Tampa, en el oeste de Florida y que será sede de la gran final de la Liga Nacional de Fútbol americano.

«Queremos hacer algo que nunca antes habíamos hecho», señaló The Weeknd, quien agregó que el espectáculo vigilará los protocolos de seguridad a causa de la Covid-19, y será respetuoso con los televidentes.

Millones de personas lo ven por televisión en todo el mundo y este año, debido a la pandemia de Covid-19, se prevé incluso una mayor audiencia.

En la cancha, se enfrentarán los Buccaneers de Tampa, el primer equipo que juega en casa en la historia de la Super Bowl, y los Chiefs de Oklahoma, que ganaron el año pasado.

Debido a la pandemia, solo 22 mil personas podrán presenciar el partido en el estadio Raymond James de Tampa, que tiene una capacidad hasta para 75 mil personas.

