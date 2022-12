México.-Tenoch Huerta, tras romperla en la película de Marvel Studios, Black Panther: Wakanda Forever y ganarse el cariño de los y las mexicanas, compartió en sus redes sociales que podría llegar a la ceremonia de premiación de La Academia con una nominación como Mejor Actor de Reparto.

“¡Tenoch Huerta ha sido presentado en la categoría de Mejor Actor de Reparto por su interpretación de #Namor en Black Panther: #WakandaForever para los Oscar 2023!”, se leyó en una publicación que compartió el actor.

Aunque aún faltan varias semanas para que se den a conocer las nominaciones de la edición 95 de la entrega de los Oscar, los estudios cinematográficos ya estarían iniciando su campaña para que sus películas, como “Ámsterdam”, “Avatar: The way of Wather” y “Doctor Strange in the Multiverse of madness” se ganen premios.

De tal modo, Disney Pictures ya estaría considerando al compatriota para lanzarlo a ganarse la estatuilla como Mejor Actor de Reparto, ya que desde que se estrenó la película se ha ganado los reflectores. Sin embargo, hasta ahora solo formaría parte de una lista de candidatos.

En la misma categoría también se estarían proponiendo actores como Robert de Niro, Remi Maleck, Stephen Lang y Benedict Wong, por lo que, a pesar de que pudiera ser oficializado para competir, la entrega de la estatuilla quedaría bajo el escrutinio de los jueces.

Tenoch Huerta y su orgullo latino

En una entrevista que dio el pasado 11 de noviembre a la agencia Europa Press, el actor Tenoch Huerta, consideró que el cambio de origen de Namor al de los cómic representa un gran avance en la representación de la comunidad hispana ya que, denunció, “durante mucho tiempo a los latinoamericanos, especialmente a los de piel morena, nos han enseñado a sentir vergüenza de ser lo que somos”.

“La representación latinoamericana, sobre todo hablando de la raíz indígena, es sumamente importante”, señaló en el encuentro por el lanzamiento de la secuela que cambia de protagonista tras la trágica e inesperada muerte Chadwick Boseman, el actor que daba vida a Black Panther/T’Challa en la franquicia, pero que vuelve a estar dirigida por Ryan Clooger.

“Por supuesto que existen otras representaciones que me parecen maravillosas, importantes, poderosas e incluso inspiradoras. Pero hacía falta esta otra parte, la raíz prehispánica, mesoamericana, particularmente maya en este caso”, añadió el intérprete.

El director y guionista de la cinta, Ryan Coogler, indica que para crear al personaje investigaron sobre la península de Yucatán. “Estábamos emocionados de poder explorar esta cultura. Es genial aprender mientras trabajas, y aprendimos mucho de las culturas mesoamericanas”, confiesó el cineasta.

Huerta reflexiona también sobre la imagen estereotipada que se tiene de la comunidad latina. “La mayoría de latinoamericanos exitosos que podemos ver por el mundo tienen la piel clara y facciones más europeas. Es difícil conectarte con estas representaciones. Algunas sí lo logran, pero hace falta alguien que se parezca un poco más a ti”, defiende, “Namor añade una capa más, una capa extra en la representación, en el orgullo y en la autopercepción. Porque al final del día la inmensa mayoría de los latinoamericanos, y particularmente los mexicanos, tenemos la piel morena”.

