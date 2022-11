Huerta confesó que ese tipo de acciones hizo especial hincapié en que esta situación no se debería de normalizar en el desarrollo de la vida: “Más que empezar la lucha (por decir yo mando en mi vida), te va forjando el carácter, con esto no apoyo ni quiero decir… porque hay gente que justifica el bullying diciendo ‘te forja el carácter’, y no, sobrevives al bullying, aprendes a vivir con el bullying”, evocó.

“Yo he conocido mucha gente que nunca tuvieron bullying y tienen un gran carácter, hacen cosas chingonas, y de hecho mucho más pronto encuentran su camino, mucho más pronto ejercen su derecho a ser felices y construyen felicidad, entonces, el bullying no forma el carácter. Lo que forma carácter es el amor, la comprensión, el apapacho, estar con la familia, con los amigos, practicar deporte, todo lo que ya sabemos, eso te forma el carácter, no que te estén agarrando a zapes”, añadió.