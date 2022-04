EU.-Rumores y críticas han surgido alrededor de la Miss Universo, Harnaaz Sandhu, porque recientemente se le ha visto diferente físicamente en las fotos y videos.

Algunos usuarios han alegado que subió de peso notablemente y hasta han dicho que podría estar embarazada por lo que hasta reemplazo le han buscado. Ante ello, la joven de 22 años ha aclarado las especulaciones sobre su aspecto físico.

En un video en el que se vio desfilando con un mini vestido, levantó millones de críticas que llegaron hasta rumores de embarazo por su abultado abdomen. Las comparaciones no tardaron en llegar y el nombre de la venezolana Alicia Machado también salió a relucir, al recordar que la Miss Universo 1996 aumentó un poco de peso cuando ganó el certamen.

Mediante su cuenta de Twitter, la modelo india dejó un contundente mensaje para que los internautas frenen un poco la ola de ataques en su contra. Confesó que padece de una alergia al gluten y que trata de controlarla con dieta. Agradeció a sus seguidores por entender la situación.

“Alrededor del 10-30% de la población mundial sufre de alergias alimentarias. Tengo una alergia al gluten que es común y se puede relacionar con una gran proporción de personas en todo el mundo, lo que se puede controlar simplemente eliminando algunos grupos de alimentos de la dieta”

— Miss Universo, Harnaaz Sandhu, en Twitter.

Around 10-30% of the global population suffer from food allergies. I am having gluten allergy that is common and relatable to a major proportion of people worldwide which is manageable by just eliminating a few food groups from the diet.

Thank you for understanding. @MissUniverse

— Harnaaz Kaur Sandhu (@HarnaazKaur) April 3, 2022