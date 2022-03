México.-Uno de los momentos más dramáticos en la vida de Héctor Sandarti fue cuando el conductor fue privado de su libertad el pasado 31 de agosto de 2001 en donde no llegó a la conducción del programa Vida TV. Sus compañeros recuerdan con dolor este momento, mientras que él mismo se sinceró con Yordi Rosado.

Es bien sabido que Rosado se ha convertido en uno de los más importantes entrevistadores de la era digital y siempre que una personalidad aparece a su lado es capaz de conocer los detalles más oscuros, tristes o nostálgicos de las personas que se presentan en su canal de Youtube.

Fue así como Héctor Sandarti fue capaz de contar un momento sumamente triste cuando hace 20 años sufrió un secuestro en la Ciudad de México mientras que visitó una librería; el presentador indicó que estuvo cerca de siete días en cautiverio y fue una experiencia muy estresante.

«Se supera con tres cosas: primera con aceptación, sabiendo que estoy pasando por esto y no me queda de otra; segunda comprensión, comprender a la gente que me secuestró en ese momento para pasarla bien; tercera, mucha fe porque la fe te permite saber que pronto saldrás de esto», compartió el presentador.

Al conductor que por una temporada dejó México y con ello se alejó de Televisa actualmente está de vuelta en México y narró que su secuestro ocurrió cuando un hombre lo encañonó cuando él quería engargolar un libro.

«Había como unas tres o cuatro personas adentro del auto y se arrancaron… Me vendaron los ojos y me amarraron las manos por detrás», compartió en Televisa; pero también ahora se sabe que el hombre logró salir con vida gracias a Dalilah Polanco.

Dalilah Polanco le salvó la vida a Héctor Sandarti y esto es lo que sabemos

En aquella época, el conductor originario de Guatemala solo tenía a algunos conocidos en la televisora, pero muy pocas personas de su familia directa tenían contacto con él, por lo que esta situación creó un giro en medio del secuestro.

Sandarti compartió que durante varias horas platicó con la persona que lo cuidaba en medio del secuestro, y afirma que a pesar de la tensión, hablaron de «la vida, la familia, de Dios». Héctor reiteró en varias ocasiones que no tenía familia en México, por lo que nadie se preocuparía en pagar por su rescate.

En ese momento, los secuestradores tomaron el celular del conductor y llamaron a Dalilah Polanco, pues Héctor Sandarti la tenía como contacto y al preguntarle sobre el vínculo que tenían, aseguró que «era su mejor amiga».

Al llamar a Dalilah la conversación se dio de esta manera:

-¿Dalilah Polanco?

-Si, ¿quién?

-Tenemos a Héctor Sandarti

-Ay de mi…eres un pend…, chin… tu ma…., bye

Este gesto salvó a Sandarti debido a que los secuestradores se dieron cuenta de que no tenía familia, amigos ni contactos, por lo que fue liberado.

Con Información de Agencia