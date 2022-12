«Yo una vez hice una broma a un comentarista que todavía que todavía no estoy en el momento de decir ni a quién ni cómo; estoy hablando de hace 10 años, a un comentarista actual, de una televisora, y me burlé de comentarios que hizo y desde ahí me dejó de hablar cuando éramos grandes amigos. Y esta persona me habló y me dejó un mensaje amenazándome de que ‘te voy a matar’.

Mientras Van Rakin hablaba, De Anda insistía en señalar al Doctor García, quien se sabe era gran amigo del primero y desde hace tiempo dejó de hablarle, aunque sin dar a conocer el motivo.