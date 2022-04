Washington. – Aunque Chris Rock no pretenda levantar cargos contra Will Smith por la bofetada que éste le propinó en los Premios Oscar 2022, sus hermanos, Tony y Kenny Rock sí reaccionaron molestos y ya le mandaron una amenaza al protagonista de cintas como ‘Soy Leyenda’ y ‘El Día de la Independencia’, a quien le dejaron en claro que le espera una golpiza.

Esto fue sobre todo de parte de Tony, quien también se gana la vida como comediante. Él dijo en una de sus últimas actuaciones que golpeará a Smith si se atreve a pisar un pie en uno de sus shows.

La cosa no terminó ahí, ya que también ofendió a Jada Pinkett, la esposa del actor nacido en Filadelfia, a quien llamó “perra”.

«¡Estos no son los malditos Oscar! ¿Vas a golpear a mi maldito hermano porque tu perra te miró de reojo? (…) Si traes tu cu… hasta acá, no estás nominado a nada más que para estas malditas manos. Te vamos a reventar el resto del año. Cada vez que me veas hacer un show, ¡pum!», dijo el humorista.

Quien fue menos explosivo fue Kenny Rock, sin embargo, también se mostró ofendido por la manera en como Will Smith reaccionó contra su hermano.

De hecho, el también actor dijo en entrevista para Los Ángeles Times que está decepcionado de Smith, ya que antes lo tenía como un ejemplo para la comunidad africana, pero después del altercado las cosas cambiaron y ahora, asegura que cada que ve el video a través de los medios de comunicación o las redes sociales, algo lo “carcome” por dentro.

Incluso Kenny Rock descartó que su hermano significase una amenaza para Will y que no merecía ser humillado de tal forma.

«Mi hermano no era una amenaza para él y simplemente no le tenías respeto en ese momento. Lo menospreció frente a millones de personas que veían la ceremonia», declaró.

🌐 “Will Smith” es tendencia porque… Abofeteó al comediante Chris Rock por hacer una broma pesada en referencia a la alopecia que sufre su esposa Jada Smith, comentando que no puede esperar a que realice G. I. Jane 2, película en la cual la protagonista tiene el pelo rapado. pic.twitter.com/BSqf6X6I4c — ¿Por qué es tendencia? (@EstaEnTendencia) March 31, 2022

Con información de ABCnoticias