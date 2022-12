México.-El cantante mexicano Charly López, uno de los integrantes originales del grupo Garibaldi, estuvo en el programa «Vivalavi» de Multimedios, donde habló de su controvertida separación de la conductora de televisión Ingrid Coronado, así como del distanciamiento con su hijo Emiliano. Dichas declaraciones surgen luego de la entrevista de la ex presentadora del matutino «Venga la alegría» con Yordi Rosado; de acuerdo con el también empresario, su ex esposa solo contó verdades a medias y lo dejó tanto a él como a Fernando del Solar, como los villanos de la historia.

Durante la entrevista en el programa «Vivalavi», Charly López no pudo evitar llorar al mandarle un mensaje a su hijo Emiliano, de 24 años de edad. El cantante expresó todo su amor hacia su primogénito, lamentando que haya quedado en medio del conflicto entre Ingrid Coronado y él. «Esto no te compete en absoluto, me gustaría platicar contigo, te juro papi que nunca te voy a juzgar, quiero que regresemos como adultos a platicar, solamente Emiliano sabe lo que vivimos juntos».