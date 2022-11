México.-Debido a la celebración de Halloween las fiestas de disfraces no pudieron faltar y a ellas se unieron varios famosos del mundo del espectáculo presumiendo sus vestimentas de diferentes personajes. Algunos de ellos causaron verdadero terror, otros lucieron su espectacular físico, mientras unos más causaron risas por la gran creatividad.

La famosa cantante y actriz, Tatiana se unió a las demás figuras para presumir y modelar su disfraz de “La Sirenita” porque iba asistir, sin embargo no salió muy bien que digamos, pues la reina de todos los niños recibió burlas ya que su maquillaje no era del todo perfecto y no gustó a usuarios en redes sociales quienes mencionaron que parecía «La sirenita mecánica».

Tatiana compartió un video a través de su cuenta de Instagram presumiendo su vestuario de “La Sirenita”, en el que se puede apreciar que lleva puesto un broche en el cabello en forma de estrella, además de su maquillaje el cual ella misma reconoció que no era muy bueno.

«Voy a una fiesta de disfraces y según yo, éste es mi maquillaje de sirena, vean, con una pantimedia de red, bien pinterest, que te lo pones y luego topo, pero no me quedó bien o ¿qué opinan? ¡Ay no, qué horror!», escribió la actriz.

Los usuarios en redes sociales se hicieron presentes inmediatamente y dieron distintas opiniones sobre el maquillaje de la actriz, algunos criticaron y se burlaron de la cantante, mientras que otros la defendieron.

«La sirenita mecánica», «María la del barrio version sirenita incluyente», «Ajajjja parece barba jajaja.. saludos Tatiii», «Te ves hermosa siempre», «Parece tamal Oaxaqueño con su traje verde», «Lo bueno que fue para Halloween, de todas modas eres bella», fueron algunos de los comentarios.

Con Información de Comunicado