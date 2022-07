Hay tanta escasez de hombres… ¿verdad chicas? Tanto hombre guapo que se está yendo al monte. Yo a veces miro el cielo y digo ¿Por qué? por qué hombres tan guapos, tan bellos se están yendo al monte, por qué Ricky Martín, señor. Por qué Ricky Martin y no el Coque Muñiz, por ejemplo.

El remate que utilizó la cantante provocó algunas risas entre el público, pero la mayoría permaneció en silencio mientras simulaba que lloraba como La Chilindrina. Tras notar que su intervención no fue bien recibida, Yuri continuó con su concierto. No obstante, sus declaraciones fueron recuperadas por algunos asistentes, quienes no dudaron en compartirlas en redes sociales, donde los usuarios nuevamente lamentaron la postura de la artista sobre la comunidad LGTB+.

“Le dijeron que no podía hundir más su carrera y lo tomó como reto”. “Debería de respetar los gustos de cada quien”. “Pero ahí están apoyándola muchos ¿verdad?”. “y solo se desquita con la comunidad LGTB”. “Ricky Martín contigo se aburriría”. “Yuri La Menos, adiós a miles de seguidores de la comunidad en 3,2,1”. “¿Quién le hizo tanto daño?”, escribieron en TikTok.