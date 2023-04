México.-Durante el programa matutino de televisión Hoy, a la conductora Tania Rincón se le salió un «gallo» en pleno homenaje al recién fallecido Julián Figueroa, por lo que causó risa en internet y hasta la apodaron la nueva Lolita Ayala, incluso hubo quienes se burlaron de ella diciendo que Chabelo la había poseído para dar su opinión.

Sin duda Tania Rincón y los millones de televidentes nunca olvidaremos este momento tan gracioso, pues mientras todos los conductores estaban al borde de las lágrimas y contando anécdotas del hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian, la conductora no podía dejar de hablar con «gallos» y con la voz entrecortada por las flemas.

“Lo que se les cuestiona a los hijos de los artistas (…) pero vamos a recordar a Julián en su faceta como papá de José Julián”, comentó Tania Rincón, con su voz casi afónica, cuyo parecido era casi idéntica a la de Javier López Chabelo, pero por supuesto que no lo estaba imitando a propósito.

todos tristes mientras chabelo se apodera de tania rincón pic.twitter.com/3gIoHou46S — jacobo (@jacoboguillen) April 10, 2023

Este momento pasará a la historia de la televisión mexicana como aquel momento cuando Lolita Ayala no podía hablar bien debido a las flemas que tenía en la garganta. Al igual que a Tania Rincón, a Lolita se le cerró la garganta justo cuando estaban hablando en vivo, por lo que no pudieron editar la transmisión.

Después Tania Rincón tuvo que abandonar el programa, lo cual generó dudas y teorías entre los televidentes. Sin embargo, ella misma aclaró que abandonó el programa por su voz, ya que seguía afónica debido a una enfermedad, y era mejor que se fuera a descansar a su casa.

«Oigan una disculpita por mis intervenciones en Hoy, ando frita de la voz, de la garganta. ¿Verdad, bonita? Por eso ya no me vieron en los últimos bloques del programa, porque la productora me mandó a mi casa. Ya fui al doctor, ya me mandaron medicinas. Al ratito nos escuchamos en radio», explicó Tania Rincón.

En redes sociales bautizaron a Tania Rincón como la «nueva Lolita Ayala» o la «reencarnación de Chabelo», por su voz tan parecida a la de estos personajes. Los memes no la perdonaron y hasta se convirtió en tendencia porque le sucedió este bochornoso momento durante un momento tan serio como era el homenaje a Julián Figueroa, donde los conductores tuvieron que aguantar la risa.

Tania Rincón se ha visto envuelta en varias polémicas durante los meses recientes, ya que también anunció su separación en el programa Hoy, donde lloró junto a Galilea Montijo y Andrea Legarreta, quienes supuestamente también terminaron con sus parejas, después de tantos años de relación.