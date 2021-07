México.- La actriz Sylvia Pasquel, rompió por primera vez el silencio al ser cuestionada acerca de los ataques de su sobrina Frida Sofía en contra de la familia Pinal.

En una reciente entrevista para el programa Suelta la Sopa, la hermana de Alejandra Guzmán habló de su sobrina y, a pesar de que la joven ha despotricado en contra de todos, Pasquel se limitó a a precisar que Frida Sofía siempre será parte de la familia.

¿Qué le podemos decir? Que la queremos, que somos su familia y que ojalá las cosas se resuelvan y tomen su camino más de amor y de comprensión», declaró.

Sin embargo, los cuestionamientos continuaron e incluso le preguntaron su opinión respecto a las recientes comparaciones entre Frida Sofía y su nieta Michelle Salas.

No voy a tocar ese tema, es un tema muy delicado, es un tema en el que todo lo que digas será usado en tu contra y no. Creo que no soy la indicada para responder esa pregunta. No soy yo la persona indicada para contestar eso y nada más, yo me mantengo al margen», detalló.

