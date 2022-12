México.-Flor Amargo, cantante, hace unos días causó revuelo tras romper en llanto por aquellos que no reconocen a las personas no binarias, como recién se declaró. Ahora, con un nuevo video, explicó con la música, qué significa no reconocerse ni en femenino ni masculino.

Fue a través de Twitter, en donde Flor Amargo se mostró frente a un piano para explicar su género no binarie.

“Explico con un piano mi género trans, es decir no binarie. Haz de tu vida una sonata de mil géneros”, interpretó Amargo.

Para iniciar, ejemplificó que las personas a veces nacen siendo una nota de un color:

“Tú naces o siendo una nota negra o siendo una nota blanca, en cuestión de órganos sexuales”, compartió.

Sin embargo, añadió que la nota con la que se nace no define la identidad sexual ni el género en el que se identifica:

“Yo no nada más soy cuerpo, yo puedo crear toda una sinfonía con notas negras y blancas, por qué quedarme con lo que me dicen que tengo que tocar en la vida. Hay notas blancas y negras, pero yo decido cómo quiero una sinfonía”, sentenció.

En este sentido, Flor Amargo explicó que no cree en lo binario:

“Creo hombre, mujer, no binarie, géneros, géneros, géneros, infinidad, que no te defina lo de afuera defínete tú”.

Como era de esperarse, el clip de inmediato causó revuelo. Mientras algunos apoyaron su explicación, también hubo detractores que no dudaron en mostrar su discriminación.

Explico con un piano mi género trans es decir no binarie 🏳️‍⚧️. Haz de tu vida una sonata de mil géneros. pic.twitter.com/iex2opbhON — Flor amargo (@FlorAmargo) December 19, 2022

