México.-Paty Chapoy, la reconocida periodista que ha dado vida a «Ventaneando» programa estrella de Televisión Azteca desde el año 1996, subió al vehículo del «Escorpión Dorado» para aclarar aspectos que se han dicho sobre su vida y trayectoria profesional, ademas que la periodista aprovecho para hablar sobre aspectos personales como la relación con sus hijos, la meditación y hasta a quien piensa dejar como su sucesora en el programa cuando decida retirarse.

El Escorpión dorado subió a su canal de Youtube el video en donde se le puede ver entrando hasta el foro de TV Azteca, para así recoger a Chapoy e inmiscuirse en los foros del programa, desde el primer encuentro, el influencer se muestra a la defensiva incomodando a la conductora con constantes bromas sobre la mala fama que Chapoy tiene acerca de los constantes despidos de sus empleados a lo que ella contesto:

Que les quede clarito, soy una reportera que trabaja en Ventaneando desde hace 26 años y 28 en Tv Azteca. No, por una razón muy simple, yo no contrato. A los que sugiero que pueden trabajar los contrata Azteca. Quien despide es el que tiene el mando en Azteca, yo no. A mí me han cargado el muertito”, dijo Chapoy, quien se refirió a los dichos de ‘Platanito’ o Carmen Muñoz.

La conductora hablo sobre muchas de las experiencias que tuvo al lado de los famosos ademas de que confeso que no es de su gusto ventilar informacion de los artistas, sino que ella espera a que los propios artistas ventilen sus sectretos para poder contarlos.

Soy más poderosa por lo que me callo, no por lo que hablo. Hay muchas anécdotas que he vivido a lo largo de mi vida profesional No lo comento porque eso hace que yo logre tener una buena relación con muchos artistas”.

La periodista también hablo de otros temas como, su vida personal, su vida amorosa y estilo de vida, ademas de que afirmo que ella conduce «Ventaneando» porque ha desarrollado un buen modelo de negocios exitoso para la empresa, no por bonita o talentosa.

Para terminar la conductora afirmo que ella ya eligió a su sucesora, pero lamentablemente Jumena Perez, «La Choco» no pudo tomar el lugar por cuestiones personales.

“Yo ya no lo vuelvo a decir porque una vez tome la decisión de quién se podía quedar y lo hablé con esta persona. ¿Sabes quién fue? ‘La Choco’, pero Jimenita por cuestión familiar se fue a vivir a Madrid”.

