México.-Pati Chapoy, la titular del programa de espectáculos Ventaneando, sorprendió a sus seguidores al participar en el más reciente capítulo del Escorpión Dorado en YouTube, donde la conductora habló de su trabajo en la televisión y aspectos familiares.

También desmintió varios rumores sobre su persona, por ejemplo: el que señala que ella tiene el poder de correr a cualquier persona de TV Azteca.

Primero, respecto a qué tan poderosa es, la conductora dijo: «Soy más poderosa por lo que me callo, no por lo que hablo. Hay muchas anécdotas que he vivo a lo largo de mi vida profesional que ni siquiera conoce la gente, pero no lo comento porque eso hace que logre tener una buena relación con muchos artistas».

«Cuando cualquiera del mundo del espectáculo hace pública una situación delicada, por supuesto que lo puedo comentar. ¿Qué es lo que ventaneo? Lo que veo a través de los medios de comunicación», agregó. Luego, sobre si puede correr a gente de TV Azteca, aseguró que no «por una razón muy simple: porque yo no contrato.

A las únicas personas que sugiero puedan trabajar conmigo las contrata Azteca».

«Yo tomo la decisión de que esté Daniel, Mónica, Ricky, los que están. Y en producción también, pero el contrato lo hace Azteca y quien despide es el que tiene el mando en Azteca.

A mí me han cargado el muertito». Y puso de ejemplo de Carmen Muñoz, conductora que se encuentra de vacaciones: «¿No están publicando que ya la corrí?».

