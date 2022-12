ADVERTISEMENT

«Me tocó muy buena suerte, no sé qué hubiera sido si Eduardo se hubiera casado con una mujer que maltratara a mis hijos, o sea, Soraya Montenegro queda chica… no, peor, o sea, no has visto una villana cómo es», puntualizó.

Además, la famosa agregó que la relación entre sus hijos y los de Mayrín es sumamente buena.