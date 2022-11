“Solo que yo ya tengo a mi ‘RUCO’ y me encanta y ahí me quedo hasta la muerte; ya con este que me ‘robé’ fue más que suficiente, así que no se apuren! Las que andan preocupadas! Las que andan peleando algo que no les importa ni les debió de importar jamás, pero ahí andan en el trote, no tengan temor por eso. Tengan paz! que nadie va a ir a quitarles a su esperpento mugroso”, agregó.

Fuente Agencia